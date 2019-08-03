У Харкові водій збив неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Харкові водій автомобіля збив 16-річну дівчину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Дівчину було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
“Аварія сталася 2 серпня близько 13:30 на вулиці Ярослава Мудрого. Попередньо, 31-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 допустив наїзд на дівчину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. 16-річна потерпіла із тілесними ушкодженнями госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Також, інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомляв УНН, у Миколаєві авто без водія протаранило трамвай і дві машини.