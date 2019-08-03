В Харькове водитель сбил несовершеннолетнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Харькове водитель автомобиля сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Девушка была госпитализирована. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
“Авария произошла 2 августа около 13:30 на улице Ярослава Мудрого. Предварительно, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 допустил наезд на девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. 16-летняя пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи”, — говорится в сообщении.
Также, информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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