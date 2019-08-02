У Миколаєві авто без водія протаранило трамвай і дві машини

“Водій припаркував свій транспортний засіб „Ford Kuga“ та не забезпечив його стоянку — чи не поставив на ручник, чи зламались гальма, тому що наразі, тільки хвилин 5 тому знайшли водія, він під’їде на місце, будуть вирішувати як все було”, — сказав співрозмовник.

З його слів, транспортний засіб самовільно рухався по вулиці Нікольській з вулиці 8-го березня. Він заїхав до перехрестя зі старим Річпортом, там здійснив зіткнення з трамваєм, звідти їхав з гірки вниз Спасським спуском, де протаранив ВАЗ 21-118, і після того продовжив рух і здійснив зіткнення з Renault.

“Потерпілих немає, на місті патрульні, зараз складають схему ДТП”, — зазначили в прес-службі патрульної поліції.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Донеччині одна людина померла, ще четверо постраждали.