Внаслідок ДТП на Донеччині одна людина померла, ще четверо постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Поблизу міста Покровськ Донецької області сталася ДТП із п'ятьма постраждалими, один з яких помер. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, вночі 1 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на трасі між Покровськом та Родинським в кюветі виявлено автомобіль із механічними пошкодженнями, а всередині автівки знаходяться люди.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили п’ятьох потерпілих: 22-річного водія та пасажирів — двох 20-річних жінок та двох чоловіків 22-ох та 21-го років. Всі вони мешканці Добропілля.
Встановлено, що автомобіль “ВАЗ-Форза” рухався з Покровська в Добропілля, водій не впорався із керуванням і з’їхав у кювет.
Постраждалі були госпіталізовані. Сьогодні вранці в лікарні водій автомобіля помер.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Хмельниччині перекинувся мікроавтобус, постраждало п’ятеро людей.