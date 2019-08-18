В Харькове водитель наехал на пожилого человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Харькове водитель допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть. Об этом сообщили в пресс служба харьковской области, передает УНН.
“По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Chery допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть. Пострадавший доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. На вид гражданину около 60 лет”, — говорится в сообщении.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению личности пострадавшего и всех обстоятельств ДТП.
Напомним, женщина, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выпрыгнула с балкона многоэтажки в Харькове.