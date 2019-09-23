В результате ДТП в Тернопольской области погиб мотоциклист

“Смертельная авария произошла в субботу, 21 сентября, около 18.40 в селе Окопы Борщевского района. 44-летний житель Хмельницкой области не справился с управлением мотоцикла, съехал с проезжей части дороги и въехал в каменную стену недействующей здания”, — указано в сообщении правоохранителей.

В результате полученных травм водитель двухколесники скончался на месте ДТП.

Как писал УНН, в столице легковушка влетела в металлический отбойник, есть погибший и раненые.