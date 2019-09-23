В ДТП в Донецкой области пострадали 10 человек, трое из них - дети

"Авария произошла вчера, 22 сентября, в 09:20 в селе Андреевка Великоновоселковского района. Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП травмировались 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

Предварительная квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в результате масштабного ДТП в Тернопольской области погиб водитель легковушки.