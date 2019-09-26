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Сотрудник полиции охраны на "евробляхе" влетел в остановку, есть жертвы

Киев • УНН

 • 14362 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

Сотрудник полиции охраны на "евробляхе" влетел в остановку, есть жертвы

Как сообщили в полиции, сегодня в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта.

"Водитель, который находился за рулем автомобиля Opel на ерономерах не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и погибла одна женщина", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

На месте происшествия находится Глава Национальной полиции Игорь Клименко. По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника ГСО Киевской области отстранено от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено ГБР, сообщили правоохранители.

Напомним, в результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Харьков-Довжанский смертельные травмы получили двое взрослых и 6-летняя девочка.

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