На трассе "Киев — Чоп" в ДТП погиб водитель легковушки, который столкнулся с тягачом

Как стало известно, сегодня, 27 сентября, около 09:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев – Чоп.

Как предварительно установили полицейские, в селе Козева Сколевского района столкнулись Skoda Octavia под управлением 28-летнего жителя города Ужгород и тягач Scania, которым ехал 24-летний житель Ровенской области. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта.