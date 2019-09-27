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На трассе "Киев — Чоп" в ДТП погиб водитель легковушки, который столкнулся с тягачом

Киев • УНН

 • 16093 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля Skoda Octavia и тягача Scania. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

На трассе "Киев — Чоп" в ДТП погиб водитель легковушки, который столкнулся с тягачом

Как стало известно, сегодня, 27 сентября, около 09:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев – Чоп.

Как предварительно установили полицейские, в селе Козева Сколевского района столкнулись Skoda Octavia под управлением 28-летнего жителя города Ужгород и тягач Scania, которым ехал 24-летний житель Ровенской области. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта.

Украинские Национальные Новости

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