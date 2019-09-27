На трассе "Киев — Чоп" в ДТП погиб водитель легковушки, который столкнулся с тягачом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства столкновения автомобиля Skoda Octavia и тягача Scania. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как стало известно, сегодня, 27 сентября, около 09:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев – Чоп.
Как предварительно установили полицейские, в селе Козева Сколевского района столкнулись Skoda Octavia под управлением 28-летнего жителя города Ужгород и тягач Scania, которым ехал 24-летний житель Ровенской области. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта.