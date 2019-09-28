В Днепре мужчина погиб въехав в электроопору
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Днепре в результате ДТП погиб 1 человек, еще 1 человек пострадал. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“28 сентября в 4:38 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспорнтном происшествии, которое произошло по улице Набережная Заводская Новокодацького района города Днепр... По прибытию спасателей по адресу было установлено, что водитель легкового автомобиля „Opel Vectra“, вероятно, не справившись с управлением, совершил наезд на электроопору. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия”, — говорится в сообщении.
Подразделением ГСЧС с помощью спецоборудования тело умершего было изъято из конструкций искореженного автомобиля.
“Пострадавшая пассажирка легковушки — девушку, 2000 года рождения, каретой скорой медицинской помощи направлено в лечебное учреждение”, — добавляют спасатели.
Отмечается, что к работам были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы специальной техники подразделений ГСЧС Украины.
“Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП”, — резюмируют в сообщении.
Напомним, на трассе “Киев — Чоп” в ДТП погиб водитель легковушки, который столкнулся с тягачом.