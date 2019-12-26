На Одещині спалахнув балон з газом, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Внаслідок спалаху газового балону в одному з сіл на Одещині постраждали дві людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Одеській області.
Повідомлення, що в селі Світле в дачному кооперативі “Світанок” стався вибух газового балону в приватному житловому будинку, рятувальники отримали 25 грудня о 16:16.
На місці вогнеборці встановили, що в підвальному приміщенні стався спалах газоповітряної суміші з подальшим факельним загорянням газу з балону. Рятувальники пожежу о 16:39 ліквідували.
"Внаслідок спалаху постраждали чоловік і жінка, яких бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до лікувального закладу", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у Києві стався вибух під час пожежі на автостоянці.