На Николаевщине сбиты 3 российских дрона, без пострадавших

На Николаевщине за последние сутки были уничтожены 3 вражеских БпЛА. Также 25 марта вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в Куцурубской и Очаковской общинах, однако пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В течение минувшей ночи, силы и средства противовоздушной обороны осуществили успешную операцию в Николаевской области, результатом которой стало уничтожение 3 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136", которые принадлежали вражеским силам.

Добавим

В 08:32 25 марта вражеская артиллерия обстреливала территорию Куцурубской громады, однако жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Также в 09:00 и 11:00 были зафиксированы обстрелы из артиллерии по акватории Очаковской общины. Тоже без пострадавших среди гражданских.

Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области