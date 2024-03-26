Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

Силы противовоздушной обороны сбили не менее 8 вражеских беспилотников над Харьковской областью, один из них попал в нежилое здание в городе, но о жертвах не сообщается.