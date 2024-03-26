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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 00:14  •  3773 просмотра

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Воздушные силы информируют, что группа беспилотников Shahed иранского производства была запущена из Черного моря в направлении Николаевской области.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о группе "шахедов" с Черного моря в направлении на Николаевщину, передает УНН.

Иранские беспилотники направляются на Харьков25 марта 2024, 22:26 • 10131 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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