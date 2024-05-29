На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв
Киев • УНН
В Николаевской области атака беспилотника-камикадзе на Очаков вызвала пожар в здании с магазином и фитнес-центром, а минометные обстрелы были нацелены на акваторию, но жертв не было.
На Николаевщине враг атаковал Очаков дроном-камикадзе, вызвав пожар в здании с магазином и фитнес-залом. Также были нанесены минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
28 мая в 07:50 оккупанты ударили по Очакову Очаковской общины дроном-камикадзе типа FPV. Вследствие чего, было заатаковано здание с двумя этажами, где расположены магазин и фитнес-зал, которые из-за угрожающей обстановки не работают. Это привело к возникновению пожара, который быстро потушили пожарные. К счастью, пострадавших не было.
Также вчера в 16:12 и в 18:02 противник наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Здесь тоже без пострадавших.
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