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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

На Николаевщине рф дважды нанесла удар, вызвав пожар в здании: без жертв

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 04:35  •  2721 просмотра

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В Николаевской области атака беспилотника-камикадзе на Очаков вызвала пожар в здании с магазином и фитнес-центром, а минометные обстрелы были нацелены на акваторию, но жертв не было.

На Николаевщине враг атаковал Очаков дроном-камикадзе, вызвав пожар в здании с магазином и фитнес-залом. Также были нанесены минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области

28 мая в 07:50 оккупанты ударили по Очакову Очаковской общины дроном-камикадзе типа FPV. Вследствие чего, было заатаковано здание с двумя этажами, где расположены магазин и фитнес-зал, которые из-за угрожающей обстановки не работают. Это привело к возникновению пожара, который быстро потушили пожарные. К счастью, пострадавших не было.

Также вчера в 16:12 и в 18:02 противник наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Здесь тоже без пострадавших.

рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях29 мая 2024, 03:05 • 13578 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ochakovОчаковский район
polshaПольша
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