На Миколаївщині рф двічі завдала удару, спричинивши пожежу в будівлі: без жертв
Київ • УНН
У Миколаївській області атака безпілотника-камікадзе на Очаків спричинила пожежу в будівлі з магазином і фітнес-центром, а мінометні обстріли були націлені на акваторію, але жертв не було.
На Миколаївщині ворог атакував Очаків дроном-камікадзе, спричинивши пожежу в будівлі з магазином і фітнес-залом. Також було завдано мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області
28 травня о 07:50 окупанти вдарили по Очакові Очаківської громади дроном-камікадзе типу FPV. Унаслідок чого, була заатакована будівля з двома поверхами, де розташовані магазин і фітнес-зал, які через загрозливу обстановку не працюють. Це призвело до виникнення пожежі, яку швидко загасили пожежники. На щастя, постраждалих не було.
Також учора о 16:12 та о 18:02 противник завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Тут теж без постраждалих.
рф атакує: зафіксована ракетна загроза в Одеській та Миколаївській областях29.05.24, 06:05 • 27930 переглядiв