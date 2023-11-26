На Николаевщине обновили перечень перекрытых из-за непогоды дорог

Непогода продолжает бушевать практически по всей стране. Больше всего страдают южные регионы. Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким обновил информацию о перекрытых для движения транспорта дорогах, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 22:00 час. 26 ноября в Николаевской области запрещено движение автотранспорта по следующим автомобильными дорогами государственного значения:

- М-13 закрыто движение по всей протяженности в пределах Николаевской области от с. Красновка до с. Рябоконево;

- Н-24 закрыто движение от г. Вознесенск до границы с Кировоградской областью в направлении г. Киева;

- Р-75 закрыто движение от пгт Кривое Озеро до г. Первомайска и от

г. Первомайска до пгт Доманевка и пгт Александровка;

- Т-15-06 закрыто движение от пгт Доманевка до пгт Врадиевка и с. Березки;

- Т-15-04 закрыто движение от м. Первомайска до с. Лысая Гора;

- М-14 закрыто движение от г. Николаева до г. Одесса;

- Т-15-06 закрыто движение от м. Николаева до пгт Доманевка;

- Т-15-07 закрыто движение от г. Николаев до г. Очаков;

- Т-15-07 закрыто движение от г. Николаева до г. Очаков;

- Т-15-13 закрыто движение от Одесской трассы (М-14) до г. Очаков;

- Т-15-15 закрыто движение от Одесской трассы (М-14) до с. Рыбаковка.

"По состоянию на 22:00 в Первомайском и Вознесенском районах высвобождено 28 автомобилей, из них 1 автобус и две кареты скорой помощи. В них находилось 104 человека, из них 2 ребенка. 16 человек направлены в "Пункты несокрушимости", остальные - в ближайшие населенные пункты", - сообщил Ким