На Николаевщине обновили перечень перекрытых из-за непогоды дорог
Киев • УНН
Непогода привела к перекрытию многих дорог в Николаевской области, включая основные трассы М-13, Н-24 и М-14; спасательные службы оказали помощь 104 лицам, которые застряли в бездорожье.
Непогода продолжает бушевать практически по всей стране. Больше всего страдают южные регионы. Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким обновил информацию о перекрытых для движения транспорта дорогах, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 22:00 час. 26 ноября в Николаевской области запрещено движение автотранспорта по следующим автомобильными дорогами государственного значения:
- М-13 закрыто движение по всей протяженности в пределах Николаевской области от с. Красновка до с. Рябоконево;
- Н-24 закрыто движение от г. Вознесенск до границы с Кировоградской областью в направлении г. Киева;
- Р-75 закрыто движение от пгт Кривое Озеро до г. Первомайска и от
г. Первомайска до пгт Доманевка и пгт Александровка;
- Т-15-06 закрыто движение от пгт Доманевка до пгт Врадиевка и с. Березки;
- Т-15-04 закрыто движение от м. Первомайска до с. Лысая Гора;
- М-14 закрыто движение от г. Николаева до г. Одесса;
- Т-15-06 закрыто движение от м. Николаева до пгт Доманевка;
- Т-15-07 закрыто движение от г. Николаев до г. Очаков;
- Т-15-07 закрыто движение от г. Николаева до г. Очаков;
- Т-15-13 закрыто движение от Одесской трассы (М-14) до г. Очаков;
- Т-15-15 закрыто движение от Одесской трассы (М-14) до с. Рыбаковка.
"По состоянию на 22:00 в Первомайском и Вознесенском районах высвобождено 28 автомобилей, из них 1 автобус и две кареты скорой помощи. В них находилось 104 человека, из них 2 ребенка. 16 человек направлены в "Пункты несокрушимости", остальные - в ближайшие населенные пункты", - сообщил Ким
На Николаевщине обновили перечень перекрытых из-за непогоды дорог
Непогода привела к перекрытию многих дорог в Николаевской области, включая основные трассы М-13, Н-24 и М-14; спасательные службы оказали помощь 104 лицам, которые застряли в бездорожье.
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