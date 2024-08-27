На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

Ночью в Николаевской области уничтожено три вражеских дрона типа «Shahed». Враг за прошедшие сутки обстрелял Куцурубскую и Очаковскую громады, повреждены дома. Трое раненых, один в больнице, сообщил во вторник председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 27 августа на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено три вражеских БПЛА типа «Shahed-131/136» - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам Кима, вчера, 26 августа, в результате массированной атаки рф в Николаевском и Первомайском районах возникло несколько пожаров на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы пожарными. «Ранения получили три человека. Сейчас в больнице находится 38-летний мужчина, состояние средней тяжести», - отметил Ким.

Также, по его данным, вчера, 26 августа, в 7:40 и 17:07 враг направил дроны типа FPV, а также в 16:20 и сегодня ночью, 27 августа, в 00:18 и 00:53 наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате чего в селе Дмитровка повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Кроме того, после вечерней атаки, на открытой территории возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Также вчера, 26 августа, в 19:59 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет, указал председатель ОВА.

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