На Миколаївщині вночі збили 3 "шахеди", після масованої атаки рф один постраждалий у лікарні
Київ • УНН
Вночі на Миколаївщині знищено три ворожих БПЛА "Shahed". Ворог обстріляв Куцурубську та Очаківську громади, пошкоджено будинки. Троє поранених, один у лікарні.
Вночі у Миколаївській області знищено три ворожих дрони типу "Shahed". Ворог минулої доби обстріляв Куцурубську та Очаківську громади, пошкоджено будинки. Внаслідок масованої атаки рф троє поранених, один у лікарні, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
У ніч на 27 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено три ворожих БПЛА типу "Shahed-131/136"
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Зі слів Кіма, учора, 26 серпня, внаслідок масованої атаки рф у Миколаївському та Первомайському районах виникло декілька пожеж на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. "Поранення отримали троє людей. Наразі в лікарні знаходиться 38-річний чоловік, стан середньої важкості", - зазначив Кім.
Також, за його даними, учора, 26 серпня, о 7:40 та 17:07 ворог спрямував дрони типу FPV, а також о 16:20 та сьогодні вночі, 27 серпня, о 00:18 та 00:53 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено два житлових будинки, господарчі споруди та автомобіль. Окрім того, після вечірньої атаки, на відкритій території виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.
Також учора, 26 серпня, о 19:59 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає, вказав голова ОВА.
65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили27.08.24, 09:45 • 19978 переглядiв