На горсовете временно оккупированного Херсона снова развевается флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На здании городского совета временно захваченного российскими оккупантами Херсона вывесили новый государственный флаг Украины. Об этом в Facebook сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев, информирует УНН.
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"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный стяг. Да и сам флаг давно пора было заменить – выгорел и обтрепался. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый. Хорошего дня, мой Город-герой!" - написал Колыхаев.
Напомним
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