На горсовете временно оккупированного Херсона снова развевается флаг Украины

Цитата

"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный стяг. Да и сам флаг давно пора было заменить – выгорел и обтрепался. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый. Хорошего дня, мой Город-герой!" - написал Колыхаев.

Напомним

Из плена российских оккупантов освободили директора Херсонского областного драматического театра Александра Книгу.