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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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На горсовете временно оккупированного Херсона снова развевается флаг Украины

Киев • УНН

 • 144162 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. На здании городского совета временно захваченного российскими оккупантами Херсона вывесили новый государственный флаг Украины. Об этом в Facebook сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев, информирует УНН.

На горсовете временно оккупированного Херсона снова развевается флаг Украины

Цитата

"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный стяг. Да и сам флаг давно пора было заменить – выгорел и обтрепался. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый. Хорошего дня, мой Город-герой!" - написал Колыхаев.

Напомним

Из плена российских оккупантов освободили директора Херсонского областного драматического театра Александра Книгу.

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