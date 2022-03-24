З полону окупантів звільнили директора Херсонського обласного драмтеатру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Директора обласного драматичного театру Херсонської області Олександра Книгу звільнили з полону російських окупантів. Про це УНН інформує з посиланням на зведення ОДА.
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Як зазначили, Олександра Книгу було звільнено з полону 23 березня пізно ввечері.
Окрім того, ситуація в області залишається складною. Постріли та сильні вибухи були вночі у Чорнобаївці. Також надходили повідомлення про вибухи у громадах біля Снігурівки та на межі із Дніпропетровщиною.
Додамо
Вчора стало відомо, що в Олешках Херсонської області російські окупанти затримали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу.