На Херсонщині окупанти схопили директора обласного драмтеатру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Олешках Херсонської області російські окупанти затримали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу. Про це повідомив Олешківський міський голова Євгеній Рищук у відеозверненні, пише УНН.
Цитата
"... заарештовано Олександра Книгу, директора нашого драматичного херсонського театру і жителя нашого міста, повезли у невідомому напрямку. Я бачу, що все більше і більше людей забирають", - сказав Євгеній Рищук у відеозверненні, опублікованому місцевим каналом "ВТВ плюс".
Доповнення
Рашистськими бойовиками продовжуються масові викрадення представників місцевої влади та мешканців на тимчасово окупованих територіях України. Захопленнями заручників російські бойовики грубо порушують статті 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини, вказувала Омбудсмен Людмила Денісова.