В Херсонской области оккупанты схватили директора областного драмтеатра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Олешках Херсонской области российские оккупанты задержали директора Херсонского областного музыкально-драматического театра Александра Книгу. Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в видеообращении, пишет УНН.
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"... арестован Александр Книга, директор нашего драматического херсонского театра и житель нашего города, повезли в неизвестном направлении. Я вижу, что все больше и больше людей забирают", - сказал Евгений Рыщук в видеообращении, опубликованном местным каналом "ВТВ плюс".
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Рашистскими боевиками продолжаются массовые похищения представителей местной власти и жителей на временно оккупированных территориях Украины. Захватами заложников российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, указывала Омбудсмен Людмила Денисова.