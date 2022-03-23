В Херсонской области оккупанты схватили директора областного драмтеатра

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"... арестован Александр Книга, директор нашего драматического херсонского театра и житель нашего города, повезли в неизвестном направлении. Я вижу, что все больше и больше людей забирают", - сказал Евгений Рыщук в видеообращении, опубликованном местным каналом "ВТВ плюс".

Дополнение

Рашистскими боевиками продолжаются массовые похищения представителей местной власти и жителей на временно оккупированных территориях Украины. Захватами заложников российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, указывала Омбудсмен Людмила Денисова.