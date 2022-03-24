Из плена оккупантов освободили директора Херсонского областного драмтеатра

Детали

Как отметили, Александр Книга был освобожден из плена 23 марта поздно вечером.

Кроме того, ситуация в области остается сложной. Выстрелы и сильные взрывы были ночью в Чернобаевке. Также поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снигиревки и на границе с Днепропетровской областью.

Добавим

Вчера стало известно, что в Олешках Херсонской области российские оккупанты задержали директора Херсонского областного музыкально-драматического театра Александра Книгу.



