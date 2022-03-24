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Из плена оккупантов освободили директора Херсонского областного драмтеатра

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Директора областного драматического театра Херсонской области Александра Книгу освободили из плена российских оккупантов. Об этом УНН информирует со ссылкой на сводку ОГА.

Из плена оккупантов освободили директора Херсонского областного драмтеатра

Детали

Как отметили, Александр Книга был освобожден из плена 23 марта поздно вечером.

Кроме того, ситуация в области остается сложной. Выстрелы и сильные взрывы были ночью в Чернобаевке. Также поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снигиревки и на границе с Днепропетровской областью.

Добавим

Вчера стало известно, что в Олешках Херсонской области российские оккупанты задержали директора Херсонского областного музыкально-драматического театра Александра Книгу.

Украинские Национальные Новости

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