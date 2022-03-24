Из плена оккупантов освободили директора Херсонского областного драмтеатра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Директора областного драматического театра Херсонской области Александра Книгу освободили из плена российских оккупантов. Об этом УНН информирует со ссылкой на сводку ОГА.
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Как отметили, Александр Книга был освобожден из плена 23 марта поздно вечером.
Кроме того, ситуация в области остается сложной. Выстрелы и сильные взрывы были ночью в Чернобаевке. Также поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снигиревки и на границе с Днепропетровской областью.
Добавим
Вчера стало известно, что в Олешках Херсонской области российские оккупанты задержали директора Херсонского областного музыкально-драматического театра Александра Книгу.