На міськраді тимчасово окупованого Херсона знову майорить прапор України

Цитата

"У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно час було замінити – вигорів та обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий. Гарного дня, моє місто-герой!" - написав Колихаєв.

Нагадаємо

З полону російських окупантів звільнили директора Херсонського обласного драматичного театру Олександра Книгу.