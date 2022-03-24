На міськраді тимчасово окупованого Херсона знову майорить прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На будівлі міської ради тимчасово захопленого російськими окупантами Херсона вивісили новий державний прапор України. Про це у Facebook повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв, інформує УНН.
Цитата
"У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно час було замінити – вигорів та обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий. Гарного дня, моє місто-герой!" - написав Колихаєв.
Нагадаємо
З полону російських окупантів звільнили директора Херсонського обласного драматичного театру Олександра Книгу.