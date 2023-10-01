На Николаевщине прогремели два взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В городе Снигиревка на Николаевщине прогремели два взрыва. Об этом сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта. По его данным на месте уже работают соответствующие службы. Предварительно обошлось без жертв, передает УНН.
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"В Снигиревке прогремело два взрыва. На месте уже работают соответствующие службы. Предварительно без жертв. Пожалуйста, находитесь в укрытиях", - написал Иван Кухта в телеграмме.
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Ранее около 01:36 взрывы прогремели в Запорожье, около ночи серия взрывов прогремела в Харькове, а до этого около 23.15 30 октября в Одессе.
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