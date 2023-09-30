В Одесі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ 30 вересня. УНН. В Одесі пролунали вибухи, в області оголошена повітряна тривога. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Деталі
Станом на 23.20 повітряна тривога оголошена в південних та східних регіонах, а саме — в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Переглянути актуальні мапу повітряних тривог можна за посиланням.
Додамо
Раніше Повітряні Сили оголосили, що ворог запустив з Чорного моря групу ударних безпілотників по Одеській області.
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