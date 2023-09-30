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29 березня, 17:57 • 273056 перегляди

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В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 598812 перегляди

КИЇВ 30 вересня. УНН. В Одесі пролунали вибухи, в області оголошена повітряна тривога. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Деталі

Станом на 23.20 повітряна тривога оголошена в південних та східних регіонах, а саме — в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Переглянути актуальні мапу повітряних тривог можна за посиланням.

Додамо

Раніше Повітряні Сили оголосили, що ворог запустив з Чорного моря групу ударних безпілотників по Одеській області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історичне рішення: Костін про надання США даних до Міжнародного суду щодо воєнних злочинів росіян

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