В Одесі пролунали вибухи

Деталі

Станом на 23.20 повітряна тривога оголошена в південних та східних регіонах, а саме — в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Переглянути актуальні мапу повітряних тривог можна за посиланням.

Додамо

Раніше Повітряні Сили оголосили, що ворог запустив з Чорного моря групу ударних безпілотників по Одеській області.

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