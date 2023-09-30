росіяни запустили "шахеди" з Чорного моря на Одещину
Київ • УНН
КИЇВ 30 вересня. УНН. Ворог увечері в суботу запустив дрони по України. Група ударних безпілотників з Чорного моря рухаються в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що ударні БпЛА, імовірно Shahed, з Чорного моря запустили в напрямку Одеської області.
Також є загроза застосування ворогом авіаційного озброєння.
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