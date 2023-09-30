россияне запустили "шахеты" из Черного моря на Одесскую область
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. Враг вечером в субботу запустил дроны по Украине. Группа ударных беспилотников с Черного моря движутся в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ударные БпЛА, предположительно Shahed, с Черного моря запустили в направлении Одесской области.
Также есть угроза применения врагом авиационного вооружения.
Напомним
Утром 30 сентября враг нанес два ракетных удара по Запорожью, повреждена инфраструктура, пять раненых