Ворог вранці завдав два ракетні удари на Запоріжжі, пошкоджено інфраструктуру, п'ять поранених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали два ракетні удари по громаді у Запорізькій області, відомо про 5 постраждалих, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Сьогодні, у період часу з 10:06 до 10:20 військовими рф нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - написав Малашко у Telegram.
За попередньою інформацією, "внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури", повідомив голова ОВА.
"Станом на 11:40 наявна інформація про 5 поранених осіб. 1 людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися", - вказав Малашко.
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу обстріляли Запорізьку область 130 разів, зокрема, завдали 5 авіаударів.