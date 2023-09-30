Ворог вранці завдав два ракетні удари на Запоріжжі, пошкоджено інфраструктуру, п'ять поранених - ОВА

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"Сьогодні, у період часу з 10:06 до 10:20 військовими рф нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - написав Малашко у Telegram.

За попередньою інформацією, "внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури", повідомив голова ОВА.

"Станом на 11:40 наявна інформація про 5 поранених осіб. 1 людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися", - вказав Малашко.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу обстріляли Запорізьку область 130 разів, зокрема, завдали 5 авіаударів.