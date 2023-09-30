Враг утром нанес два ракетных удара на Запорожье, повреждена инфраструктура, пять раненых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли два ракетных удара по громаде в Запорожской области, известно о 5 пострадавших, поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Сегодня, в период времени с 10:06 до 10:20 военными рф нанесены 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ", - написал Малашко в Telegram.
По предварительной информации, "в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры", сообщил глава ОВА.
"По состоянию на 11:40 имеется информация о 5 раненых. 1 человек доставлен в больницу, остальные получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались", - указал Малашко.
Напомним
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 130 раз, в частности, нанесли 5 авиаударов.