Армія рф на Запоріжжі завдала п'ять авіаударів та атакувала чотирма безпілотниками

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"Ворог вів вогонь по 21 населеному пункту – зафіксовано 130 ударів", - написав Малашко у Telegram.

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112 артилерійських обстрілів, за даними голови ОВА, прийшлися по території Таврійського, Гуляйполя, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Військовослужбовці рф здійснили 5 авіаударів по Оріхову, Новодарівці та Роботиному, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Левадного й Степового, а також атакували 4 БПЛА Новоданилівку, Новодарівку та Роботине", - зазначив Малашко.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало, вказав голова ОВА.

Нагадаємо

28 вересня ворог завдав ракетний удар по Комишувасі.