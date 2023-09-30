Армия рф на Запорожье нанесла пять авиаударов и атаковала четырьмя беспилотниками
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Запорожскую область 130 раз, в частности, нанесли 5 авиаударов, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Враг вел огонь по 21 населенному пункту – зафиксировано 130 ударов", - написал Малашко в Telegram.
Детали
112 артиллерийских обстрелов, по данным главы ОВА, пришлись по территории Таврического, Гуляйполя, Белогорья, Малиновки, Преображенки, Полтавки, Каменского, Лобкового, Малых Щербаков и других городов и сел на линии огня.
"Военнослужащие рф совершили 5 авиаударов по Орехову, Новодаровке и Роботино, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Левадного и Степного, а также атаковали 4 БПЛА Новоданиловку, Новодаровку и Роботино", - отметил Малашко.
Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Местное население не пострадало, указал глава ОВА.
Напомним
28 сентября враг нанес ракетный удар по Камышевахе.