Ворог завдав ракетний удар по Комишувасі, по Запорізькій області 116 обстрілів

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"116 обстрілів - від ворожої атаки постраждали 22 населених пункти Запорізької області", - повідомив Малашко у Telegram.

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Зокрема, з його слів, ворог здійснив ракетний удар по Комишувасі, 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Червоного, 5 БПЛА-атак по Роботиному, а також поцілив 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Червоного, Залізничного, Левадного, Преображенки, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню прийшлося 103 артудари, додав Малашко.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих, вказав голова ОВА.

Доповнення

За 27 вересня окупанти понад 140 разів обстріляли Запорізьку область, був поранений.