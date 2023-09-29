Враг нанес ракетный удар по Камышевахе, по Запорожской области 116 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Запорожскую области 116 раз, в частности нанесли ракетный удар по Камышевахе, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"116 обстрелов - от вражеской атаки пострадали 22 населенных пункта Запорожской области", - сообщил Малашко в Telegram.
Детали
В частности, по его словам, враг совершил ракетный удар по Камышевахе, 3 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Червоного, 5 БПЛА-атак по Роботино, а также попал 4 авиационными снарядами по Орехову, Роботино и Малой Токмачке.
По территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Червоного, Зализничного, Левадного, Преображенки, Степногорска, Степного, Каменского и других городов и сел на линии огня пришлось 103 артудара, добавил Малашко.
Поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших, указал глава ОГА.
Дополнение
За 27 сентября оккупанты более 140 раз обстреляли Запорожскую область, был раненый.