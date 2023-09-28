Окупанти за добу понад 140 разів обстріляли Запорізьку область, є поранений

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські війська минулої доби 148 разів обстріляли населенні пункти Запорізької області, зокрема, було здійснено 10 атак БПЛА. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

«За минулу добу військовослужбовці рф здійснили 148 обстрілів по 27 населених пунктах Запорізької області», - йдеться у повідомленні.

Деталі

125 артилерійських ворожих ударів прийшлося по території Залізничного, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано 9 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданилівки, Полтавки, Ольгівського, Новодарівки, П'ятихаток та Малих Щербаків, а також 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці.

«Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки – його доправлено до лікувальної установи», - заявив Малашко.

Також за добу надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Доповнення

26 вересня російські війська 130 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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