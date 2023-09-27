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Окупанти 130 разів вдарили по Запорізькій області: загинула літня людина

Окупанти 130 разів вдарили по Запорізькій області: загинула літня людина

Київ • УНН

 • 52752 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські війська минулої доби 130 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Деталі

Минулої доби ворог тероризував 27 населених пунктів області.

116 артилерійських обстрілів прийшли на території Юрківки, Оріхова, Гуляйполя, Левадного, Малих Щербаків, Преображенки, Степногірської, Степового, Лук’янівського, Приморського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Російські війська нанесли 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки Гуляйполя, Малинівки й Малої Токмачки, а також 6 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Таврійського, Роботиного та Малої Токмачки.

“Внаслідок артобстрілу Приморського поранено 56-річного чоловіка – його доправлено до лікувальної установи у важкому стані. Також ворожа артилерія забрала життя 66-річного жителя Оріхова”, - заявив Малашко.

За добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, зазначив голова ОВА.

Доповнення

25 вересня російські війська здійснили 124 удари по населеним пунктам Запорізької області, зокрема завдали 8 атак дронами по Новодарівці, Малинівці та Левадному.

Українські Національні Новини

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