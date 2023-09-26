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Окупанти за добу 124 разів обстріляли Запорізьку область: загинула літня людина, ще одна отримала поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу здійснили 124 удари по населеним пунктам Запорізької області, зокрема завдали 8 атак дронами по Новодарівці, Малинівці та Левадному, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

«За минулу добу військовослужбовці рф здійснили 124 удари по 23 містах та селах на лінії вогню», - йдеться у повідомленні.

Деталі

102 артобстріли, як повідомляється, прийшлося по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки Малинівки, Левадного, Плавнів, Кам'янського й Степногірська.

Ворог здійснив 8 БПЛА-атак по Новодарівці, Малинівці та Левадному, ракетний удар по Червоному Яру, 8 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також вгатив 5 авіаційними снарядами по Роботиному та Малій Токмачці.

«Внаслідок артудару поранення отримав 64-річний житель Гуляйполя. Також ворожа артилерія забрала життя 70-річного жителя Плавнів», - зазначив голова ОВА.

Також внаслідок ворожих обстрілів минулої доби надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Доповнення

24 вересня російські війська 140 разів обстріляли Запорізьку область, зокрема завдали 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці.

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