Оккупанты за сутки 124 раз обстреляли Запорожскую область: погиб пожилой человек, еще один получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки совершили 124 удара по населенным пунктам Запорожской области, в частности нанесли 8 атак дронами по Новодаровке, Малиновке и Левадному, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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«За прошедшие сутки военнослужащие рф осуществили 124 удара по 23 городам и селам на линии огня», - говорится в сообщении.
Детали
102 артобстрела, как сообщается, пришлось по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Новоандреевки, Красного, Чаривного, Преображенки Малиновки, Левадного, Плавней, Каменского и Степногорска.
Враг совершил 8 БПЛА-атак по Новодаровке, Малиновке и Левадному, ракетный удар по Красному Яру, 8 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Малой Токмачки и Роботино, а также нанес удар 5 авиационными снарядами по Роботино и Малой Токмачке.
«В результате артудара ранения получил 64-летний житель Гуляйполя. Также вражеская артиллерия унесла жизнь 70-летнего жителя Плавней», - отметил председатель ОВА.
Также в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Дополнение
24 сентября российские войска 140 раз обстреляли Запорожскую область, в том числе нанесли 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке.