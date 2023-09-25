Армія рф обстріляла Запорізьку область 140 разів: атакувала безпілотниками і завдала 5 авіаударів

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"За минулу добу військовослужбовці рф здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області", - написав Малашко у Telegram.

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129 артобстрілів, як повідомляється, прийшлися по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. "Ворог атакував БПЛА Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріляв з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці", - зазначив голова ОВА.

"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали", - повідомив Малашко.

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