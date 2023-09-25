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Армія рф обстріляла Запорізьку область 140 разів: атакувала безпілотниками і завдала 5 авіаударів

Армія рф обстріляла Запорізьку область 140 разів: атакувала безпілотниками і завдала 5 авіаударів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу 140 разів обстріляли Запорізьку область, зокрема завдали 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу військовослужбовці рф здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області", - написав Малашко у Telegram.

Деталі

129 артобстрілів, як повідомляється, прийшлися по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. "Ворог атакував БПЛА Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріляв з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці", - зазначив голова ОВА.

"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали", - повідомив Малашко.

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