Сили оборони відбили контратаки росіян на Мелітопольському напрямку - речник Генштабу

Деталі

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, наші воїни зокрема відбили атаки росіян у районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки у Запорізькій області.

Він додав, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам значних втрат.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви", - зазначив речник.

Доповнення

Окупанти зазнали значних втрат у районах Малої Токмачки та Роботиного.