Сили оборони відбили контратаки росіян на Мелітопольському напрямку - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сили оборони України відбили контратаки російських військ на Мелітопольському напрямку, повідомив у понеділок речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук у коментарі, оприлюдненому Military Media Center, пише УНН.
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Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук, наші воїни зокрема відбили атаки росіян у районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки у Запорізькій області.
Він додав, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам значних втрат.
"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви", - зазначив речник.
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Окупанти зазнали значних втрат у районах Малої Токмачки та Роботиного.