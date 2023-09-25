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Силы обороны отбили контратаки россиян на Мелитопольском направлении - спикер Генштаба

Силы обороны отбили контратаки россиян на Мелитопольском направлении - спикер Генштаба

Киев • УНН

 • 121734 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Силы обороны Украины отбили контратаки российских войск на Мелитопольском направлении, сообщил в понедельник спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в комментарии, обнародованном Military Media Center, пишет УНН.

Детали

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, наши воины в частности отбили атаки россиян в районах Вербового, Малой Токмачки, Роботино, Новоданиловки в Запорожской области.

Он добавил, что Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам значительные потери.

"Враг несет значительные потери в личном составе и технике, перемещает войска, применяет резервы", - отметил спикер.

Дополнение

Оккупанты понесли значительные потери в районах Малой Токмачки и Роботино.

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