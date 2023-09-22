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Окупанти зазнали значних втрат у районах Малої Токмачки та Роботиного - Генштаб

Окупанти зазнали значних втрат у районах Малої Токмачки та Роботиного - Генштаб

Київ • УНН

 • 144689 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Запорізькому напрямку атаки російських військ у районі Малої Токмачки та Роботиного закінчилися для окупантів значними втратами у живій силі та техніці. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«На Запорізькому напрямку атаки ворога в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області закінчилися для окупантів значними втратами, як у живій силі, так і в техніці», - сказав Ковальов.

Деталі

Також він повідомив, що Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському напрямку.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби ворог здійснив 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», - розповів Ковальов.

Речник зазначив, що на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

«На Шахтарському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаку противника в районі Микільського Донецької області», - сказав Ковальов.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відбили контратаки російських військ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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