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Сили оборони відбили атаки росіян у районі Роботиного і західніше Зайцевого - речник Генштабу

Сили оборони відбили атаки росіян у районі Роботиного і західніше Зайцевого - речник Генштабу

Київ • УНН

 • 124519 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сили оборони відбили контратаки російських військ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, повідомив у четвер речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, коментар якого наводить Military Media Center, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Ковальов, на Мелітопольському напрямку українські війська продовжують наступальну операцію, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Разом з тим, за словами речника, на цьому напрямку "Сили оборони відбили атаки російських військ у районі Роботиного".

Також, з його слів, українські війська продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута.

Як сказав Ковальов, у той же час "Сили оборони успішно відбили тут атаки противника в районі західніше Зайцевого".

Також росіяни, з його слів, "намагалися відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки, успіху не мали".

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