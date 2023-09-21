Сили оборони відбили атаки росіян у районі Роботиного і західніше Зайцевого - речник Генштабу

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Як повідомив Ковальов, на Мелітопольському напрямку українські війська продовжують наступальну операцію, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Разом з тим, за словами речника, на цьому напрямку "Сили оборони відбили атаки російських військ у районі Роботиного".

Також, з його слів, українські війська продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута.

Як сказав Ковальов, у той же час "Сили оборони успішно відбили тут атаки противника в районі західніше Зайцевого".

Також росіяни, з його слів, "намагалися відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки, успіху не мали".

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