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Зеленський відповів, чи можливий великий прорив у контрнаступі ЗСУ до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони матимуть більше успіху в контрнаступі в цьому році. Про це сказав Зеленський Вольфу Бліцеру CNN після свого виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

На запитання про те, чи можливий цього року великий прорив у військовому контрнаступі України, Зеленський відповів: «Думаю, насправді, ніхто не знає».

«Але я думаю, що ми матимемо більше успіху», – сказав він, зазначивши досягнення України на сході.

Доповнення

Українські війська прорвали першу лінію оборони росії, ініціатива на фронті повністю за Україною.

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