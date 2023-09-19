Зеленський заявив, що рф має бути роззброєною: терористи не мають права володіти ядерною зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія має бути роззброєна, адже терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
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«Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю», - сказав Зеленський.
Він наголосив, що поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів.
«росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Зеленський припустив, що взимку путін почне залякувати застосуванням ядерної зброї по Україні.