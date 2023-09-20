Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении ВСУ до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны будут иметь больше успеха в контрнаступлении в этом году. Об этом сказал Зеленский Вольфу Блицеру CNN после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.
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На вопрос о том, возможен ли в этом году большой прорыв в военном контрнаступлении Украины, Зеленский ответил: «Думаю, на самом деле, никто не знает».
«Но я думаю, что у нас будет больше успеха», – сказал он, отметив достижения Украины на востоке.
Дополнение
Украинские войска прорвали первую линию обороны России, инициатива на фронте полностью за Украиной.
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