Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении ВСУ до конца года

Детали

На вопрос о том, возможен ли в этом году большой прорыв в военном контрнаступлении Украины, Зеленский ответил: «Думаю, на самом деле, никто не знает».

«Но я думаю, что у нас будет больше успеха», – сказал он, отметив достижения Украины на востоке.

Дополнение

Украинские войска прорвали первую линию обороны России, инициатива на фронте полностью за Украиной.

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