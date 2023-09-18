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Подоляк про ситуацію на фронті: "Ініціатива повністю належить Україні”

Подоляк про ситуацію на фронті: "Ініціатива повністю належить Україні”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Українські війська прорвали першу лінію оборони росії, ініціатива на фронті повністю за Україною, заявив радник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк с інтерв'ю CNN, повідомляє УНН

Цитата

"Ініціатива повністю належить Україні. Навіть російські офіційні особи, такі як путін, кажуть, що вони відбивають наступальні операції України. Вони не говорять про свій контрнаступ, вони говорять лише про оборонну війну росії", - сказав Подоляк.

Також радник голови держави додав, що Україна готується до боротьби за звільнення Криму, який був анексований росією з порушенням міжнародного права у 2014 році.

Крім того, як повідомляється, Подоляк зазначив, що Україна потребує від своїх західних партнерів більшої підтримки у небі. Києву потрібні зокрема, винищувачів F-16, ракет дальнього радіусу дії для нанесення ударів вглиб контрольованих росією територій, а також боєприпасів.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю CBS News заявив, що лінія фронту протяжністю майже 1200 км перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів на день. Попри це українська армія йде вперед.

Українські Національні Новини

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