Подоляк о ситуации на фронте: "Инициатива полностью принадлежит Украине"

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"Инициатива полностью принадлежит Украине. Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне россии", - сказал Подоляк.

Также советник главы государства добавил, что Украина готовится к борьбе за освобождение Крыма, который был аннексирован россией с нарушением международного права в 2014 году.

Кроме того, как сообщается, Подоляк отметил, что Украина нуждается от своих западных партнеров в большей поддержке в небе. Киеву нужны в частности, истребителей F-16, ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь контролируемых россией территорий, а также боеприпасов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что линия фронта протяженностью почти 1200 км превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают 40 тысяч снарядов в день. Несмотря на это украинская армия идет вперед.