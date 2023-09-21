Силы обороны отбили атаки россиян в районе Роботино и западнее Зайцево - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Силы обороны отбили контратаки российских войск на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, сообщил в четверг спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, комментарий которого приводит Military Media Center, пишет УНН.
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Как сообщил Ковалев, на Мелитопольском направлении украинские войска продолжают наступательную операцию, наносят врагу потери в живой силе и технике.
Вместе с тем, по словам спикера, на этом направлении "Силы обороны отбили атаки российских войск в районе Роботино".
Также, по его словам, украинские войска продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута.
Как сказал Ковалев, в то же время "Силы обороны успешно отбили здесь атаки противника в районе западнее Зайцево".
Также россияне, по его словам, "пытались восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки, успеха не имели".
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